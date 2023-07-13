Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 26 Şüpheli Gözaltına Alındı, 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 34 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve tarihi eserler de ele geçirildi.
Balıkesir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, il genelinde 3-9 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 550 gram kubar esrar, 140 kenevir bitkisi, 100 gram bonzai, 30 gram skunk, 29 gram metamfetamin, 20 gram plaka esrar, 4 sentetik uyuşturucu hap, 4 av tüfeği, 49 av tüfeği fişeği, 2 bin 182 tarihi eser, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 esrar öğütme aparatı ve 1 bıçak ele geçirildi.
Çalışmalarda 34 düzensiz göçmenin de yakalandığı bildirildi.