Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 26 Şüpheli Gözaltına Alındı, 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 34 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve tarihi eserler de ele geçirildi.