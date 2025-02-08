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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 621 Bin Makaron Ele Geçirildi

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 621 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonla 621 bin 200 doldurulmuş makaron ve diğer kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 621 bin 200 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada 621 bin 200 doldurulmuş makaron, 354 bin mükerrer bandrollü boş makaron, 24 bin boş sigara paketi, 28 bin şeffaf kilitli poşet ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlılar M.B. ve A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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