Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Edremit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında toplamda 6 kişi yakalanırken, 39 bin 780 makaron, 67 elektronik sigara likiti ve 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 39 bin 780 makaron ve 67 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler M.Y. ve R.C'nin işlemleri sürüyor.

Polisin gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Bu operasyon kapsamında O.S, E.K, D.E. ve C.U. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
