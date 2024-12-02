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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 33 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 33 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla 27 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma'nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde meydana gelen 27 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 33 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3.328 adet sentetik uyuşturucu hap, 16 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 4 gram kubar esrar, 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 100 litre sahte zeytinyağı, 1 adet eski eser, 2 kilogram tütün, 25.040 adet makaron, 17 adet sigara sarma makinesi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet dijital material (cep telefonu) ve 47.250 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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