Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 29 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 29 Şüpheli Gözaltında
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Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç unsuru ele geçirdi.

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balya, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 19 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 zanlıyı yakaladı.

Ekipler, 11 bin 225 sentetik uyuşturucu hap, 26 gram kubar esrar, 14 kök Hint keneviri, 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, tarihi nitelikteki 7 eser, 137 fişek, suçtan elde edilen 13 bin 800 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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