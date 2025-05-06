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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 22 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 22 Şüpheli Gözaltında
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu ve kenevir bitkileri ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmanın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gömeç, Havran ve Karesi ilçelerinde meydana gelen 19 narkotik, kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 22 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 370 adet sentetik uyuşturucu hap, 32 kök kenevir bitkisi, 32 gram kenevir tohumu, 13 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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