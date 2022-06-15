Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) görevlilerince yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucunda 205 bin 800 TAPDK bandrolsüz boş, 245 bin 800 de doldurulmuş makaron ile 380 kilogram kıyılmış tütün ve 137 bin şeffaf kilitli poşet ele geçirildiği bildirildi.

Farklı zamanlarda yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.