Balıkesir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda patlayıcı düzenekleri ve diğer malzemeler ele geçirildi.