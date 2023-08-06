Balıkesir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte patlayıcı madde düzeneği ve diğer malzemeler ele geçirildi.