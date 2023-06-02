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Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Güncel Haberler

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine aradıkları araçta Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine aradıkları araçta Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada; 38 adet Roma Dönemine ait sikke ve 6 adet Roma Dönemine ait figür ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli yakalanarak hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Altıeylül Jandarma Roma Güncel Haberler

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