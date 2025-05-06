Balıkesir'de Jandarma Uygulaması: 322 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan toplam 322 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 322 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.