Balıkesir'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende ilk olarak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Üsteğmen Ali Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesini okudu.

İl Jandarma Komutanı Hekimoğlu, törende yaptığı konuşmada, teşkilatın millet için önemine ve gücüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanca canı pahasına her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde, teröristle harekatı icra eden jandarma emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletten aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına vatandaşımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memuriyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün ve jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyeye emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları daima minnetle anacaktır."

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, gaziler, askeri erkan ve emniyet müdürlüğüne bağlı birimlerdeki çok sayıda polis memurunun katıldığı tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.