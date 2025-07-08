Balıkesir'de Jandarma Operasyonlarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de jandarma ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri 7 operasyonla 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, bir haftada 43 düzensiz göçmen yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi ve Marmara ilçelerinde 7 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.