Balıkesir'de Jandarma Operasyonlarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri 7 operasyonla 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'de jandarma ekipleri, bir haftada 43 düzensiz göçmen yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi ve Marmara ilçelerinde 7 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel