Balıkesir'de jandarma ekipleri yük ve yolcu taşımacılığı denetimi yaptı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve yük taşıyan araçların karıştığı kazaların azaltılması amacıyla yük ve yolcu taşıyan araç ve şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda 477 araç kontrol edildi. 9 araç hakkında idari işlem yapılırken, 3 araç trafikten menedildi.