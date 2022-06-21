Balıkesir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri denetim yaptı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri denetim yaptı. Yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, hatalı sollama gibi konuları kapsayan uygulamada, 1065 araç denetime tabi tutuldu. Uygulamada, 20 araç sürücüsüne toplam 9 bin 703 lira idari para cezası uygulandı, 6 araç ise trafikten menedildi. AA / İlkan Toprak - Güncel Balıkesir Tragger Güncel Haberler

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