Balıkesir'de Jandarma Ekipleri TCDD Trenlerinde Asayiş Uygulaması Yaptı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, TCDD'ye ait trenlerde 30 personelin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 272 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve aranan bir kişiye rastlanmadı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, TCDD'ye ait trenlerde 30 personelin katılımı ile asayiş uygulaması yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 6 ekip ve 30 personelin katılımı ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı uygulamalarına TCDD'ye ait trende de yaptı. Tren uygulamasında, 12 yolcu vagonunda, 272 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, araması olan kimseye rastlanmadı.

Bavullarda tek tek jandarmaya ait köpekle arandı. - BALIKESİR