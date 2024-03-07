Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Soğuk Havada Sahipsiz Hayvanları Besledi

Balıkesir'de jandarma ekipleri soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleriyle kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanların beslenmesi için kuru mama ve su bıraktı.

Jandarma ekipleri bu kapsamda il genelinde 1155 köpek, 1114 kedi olmak üzere toplam 2 bin 269 sahipsiz hayvanı besledi.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında vatandaşlara sahipsiz hayvanlara kötü muamelelere karşı yapılması gereken hususlar ile ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Balıkesir Valiliğince besleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.