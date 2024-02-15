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Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Sahipsiz Hayvanları Besledi

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Balıkesir'de jandarma ekipleri, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları beslemek için çalışma yaptı. İl genelinde 2 bin 835 sahipsiz hayvan beslendi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleriyle kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanların beslenmesi için doğaya kuru mama ve su bıraktı.

Jandarma ekipleri bu kapsamda il genelinde 1960 köpek, 875 kedi olmak üzere toplam 2 bin 835 sahipsiz hayvanı besledi.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında vatandaşlara sahipsiz hayvanlara kötü muamelelere karşı yapılması gereken hususlar ile ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Balıkesir Valiliğince besleme çalışmalarının kış mevsimi süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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