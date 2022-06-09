Balıkesir'de jandarma ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi - Haberler

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uygun araç kullanmaya yönetmek ve kazaları en aza indirmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde yapılan denetimler sonucunda 82 araca 48 bin 477 lira idari para cezası kesildi, 24 araç ise trafikten men edildi.