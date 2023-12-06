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Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması Yaptı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri genel asayişin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması' yaptı. Uygulamada 9 şüpheli yakalandı, 39 araç hakkında idari para cezası kesildi ve 278 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri genel asayişin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması" yaptı.

İl Jandarma Komutanlığınca 391 personel ve 2 narkotik tespit köpeğinin katılımıyla yapılan uygulamada, 3 bin 722 kişi ve 536 aracın bilgileri sorgulandı.

Bazı suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 39 araçla ilgili sorumlularına toplam 591 bin 39 lira idari para cezası kesildi, 9 araç trafikten menedildi.

Yapılan aramalarda ise 278 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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