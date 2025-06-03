Balıkesir'de Jandarma 23 Asayiş Olayını Aydınlattı

Balıkesir'de Jandarma 23 Asayiş Olayını Aydınlattı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayında kent genelinde meydana gelen 23 asayiş olayını aydınlatarak 25 şüpheliyi tespit etti. Olaylar arasında ateşli silahla kasten yaralama, hırsızlık ve mala zarar verme vakaları bulunuyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri mayıs ayında 23 asayiş olayını aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Kriminal Şubesi ekipleri, mayıs ayında kent genelinde meydana gelen suç olaylarına müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucu, 1 ateşli silah ile kasten yaralama, 16 hırsızlık, 6 mala zarar verme olayları olmak üzere 23 asayiş olayında elde edilen bulgularla 25 şüpheli tespit edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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