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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Elektrikli Araç Yangınlarına Müdahale Eğitimi Verdi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın söndürme görevlisi 40 personele elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi verdi. Eğitimler, elektrikli araçların lityum iyon pillerinde meydana gelebilecek yangınlara müdahale teknikleri ve farklı söndürme maddelerine verdiği tepkilerin değerlendirmesini içeriyordu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, yangın söndürme görevlisi 40 personele elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının, kalifiye personeline ara eğitimler düzenleyerek her daim daha profesyonel hizmet sunmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak yangın söndürmekle görevli 40 personeline elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, her geçen gün kalitesini ve niteliğini artırıyor. Sayıları hızla artan elektrikli araçların, lityum iyon pillerinde meydana gelebilecek yangınlara müdahale teknikleri ile farklı söndürme maddelerine verdiği tepkilerin değerlendirmesini konu alan eğitimler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde yapıldı."

Kaynak: AA / Güncel

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