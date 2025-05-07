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Balıkesir'de İş Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Balıkesir'de İş Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hurdacı dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi K.P. ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi 1544 Sokak'taki hurdacı dükkanına gelen Ç.Y. ile iş yeri sahibi K.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Ç.Y, yaklaşık yarım saat sonra geldiği dükkanda K.P'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.P'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, araçla kaçan Ç.Y. ile yanındaki T.Y'yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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