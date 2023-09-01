Balıkesir'de İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 13 Kişi Dolandırıldı, 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla, internet üzerinden ülke çapında 13 kişiyi 50 bin TL dolandıran 2 şahıs yakalandı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; şüphelilerin internetten ürün satışı yapılan web sitelerinde açılan sahte hesaplar üzerinden yanıltıcı ilanlar vermek suretiyle sahte ürün satışı ve sanal bahis yöntemini kullanarak yüksek kazanç vaad ettikleri, ülke genelinde 13 vatandaşı yaklaşık 50 bin TL tutarında dolandırdıkları, yüklü miktarda borçlu olarak gösterdikleri kimselere kendisini hukuk bürosu çalışanı gibi gösterdikleri, para karşılığında borcun ve icra takip dosyanın kapatılacağı gibi söylemlerde bulunarak verdikleri hesap numaralarına para gönderilmesini sağladıkları, para yatırıldıktan sonra da vatandaşların ulaşamaması için telefon numaralarını engelledikleri, bu yöntemle ülke genelinde birçok vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyet birimlerince yapılan araştırmada, sosyal medya üzerinden sahte ilan veren, hesap tedarik eden, kendilerini ilan sahibi olarak tanıtarak banka hesaplarını kullandırdıkları tespit edilen Bursa ve İstanbul illerinde oldukları belirlenen 2 şahsın yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

İstanbul ve Bursa'da, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Balıkesir, İstanbul ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 4 ekip ve 12 personelle birlikte eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 adet akıllı telefon, 2 adet sim kart, 1 adet sim kart muhafazası ele geçirildi.

"Bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - BALIKESİR