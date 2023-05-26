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Balıkesir'de İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Balıkesir'de İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden yeni kaymakamlık hizmet binası inşaatında çalışan işçi Halit U. (48), çatı katında çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

Olayın ihbarı sonrasında sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil U., ilk müdahalenin ardından 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk muayenede Halil U.'nun bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Edremit Haberler

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