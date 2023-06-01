Balıkesir'de İnşaat Halindeki Bina Çatısında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.