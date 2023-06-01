Balıkesir'de İnşaat Halindeki Bina Çatısında Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde inşaat halindeki binada yangın çıktı. Çıkan yangında ölü ve yaralı bulunmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay öğle saatlerinde Gömeç'in Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Köprülü Caddesi üzerinde inşaat halindeki binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda yalıtım için mebran çalışması yapan inşaat ustalarının ateşi kaçırması sonucu çıkan yangı Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan bulunmuyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel