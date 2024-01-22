Balıkesir'de inşaat çukuruna düşen kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İlker Özer (47), eşi ve çocuklarıyla buluşmak üzere Kocacami Mahallesi Kuvayi Milliye kavşağındaki inşaatın önüne aracını park etti.

Yağmurda ıslanmamak için inşaatın alt kısmında duran Özer, 3 metrelik çukuru fark edemeyerek düştü.

Eşi ve çocuklarının bir süre ulaşamadığı Özer, olay yerine gelen polis ekiplerince çukurun içinde ölü bulundu.

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle çukurdan çıkarılan Özer'in cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Özer'in cenazesi, daha sonra Koca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Börülce Mahallesi mezarlığına defnedildi.