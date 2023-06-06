Balıkesir'de ilginç trafik kazası: Motosiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü

Balıkesir'in Sefaköy Mahallesi'nde meydana gelen ilginç kaza kameralara yansıdı. Arkasına römork bağlı araç ile motosiklet kavşakta çarpıştıktan sonra motosiklet sürücüsü römorkun üzerine düştü. Kazada ölüm veya yaralama olmaması teselli oldu.

Balıkesir'de meydana gelen ilginç trafik kazasında, arkasına römork bağlı olan araç ile motosiklet kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü.

Balıkesir'in Sefaköy Mahallesi'nde meydana gelen ilginç kaza kameralara yansıdı. Sefaköy'de kavşakta meydana gelen ilginç kazada arkasına römork takılı araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü römorkun üzerine düştü. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada ölüm veya yaralama olmaması teselli oldu. - BALIKESİR