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Balıkesir'de ilginç bulutlar oluştu

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Balıkesir'de gün batımına yakın kent semasında ilginç şekillerde bulutlar oluştu. Akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde farklı şekillerde görülen bulutlar, güneşin batışıyla bütünleşti. Gün batımıyla yer yer siyah, yer yer kızıllaşan bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Balıkesir'de gün batımına yakın kent semasında ilginç şekillerde bulutlar oluştu.

Akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde farklı şekillerde görülen bulutlar, güneşin batışıyla bütünleşti.

Gün batımıyla yer yer siyah, yer yer kızıllaşan bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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