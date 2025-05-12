Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Balıkesir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Balıkesir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Ülkü yolu Hamdi Türe Köprüsü yakınında B.S. yönetimindeki 35 CGK 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücü B.S.'yi yaptıkları müdahale ile dereden çıkardı. Sağlık görevlilerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer kaza ise saat 22.00 sıralarında Edremit-Kalkım yolunda meydana geldi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 10 KA 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunanlardan, Onur Y.'nin yaşamını yitirdiği, K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A.'nın da yaralandığı belirlendi. Ambulansa alınan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.