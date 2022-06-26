Balıkesir'de "huzur ve güven" uygulamasında 14 şüpheli yakaladı Balıkesir'de 513 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi. Balıkesir'de 513 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri Karesi, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Susurluk, Erdek ve Gönen ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulama yaptı. 513 polisin ve 91 ekibin katıldığı uygulamada 266 umuma açık yer, 69 eğlence mekanı, 45 tekel büfesi, 86 kafe, 13 internet salonu, 56 park, 3 lunapark ve 258 ara sokak kontrol edildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, 4 tabanca, tüfek, 72 fişek ve 4.01 gr metamfetamin ele geçirildi. AA / İlkan Toprak - Güncel Altıeylül Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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