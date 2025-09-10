Balıkesir'de Huzur Uygulaması: 5 Şüpheli Yakalandı, Sentetik Ecza ve Tüfek Ele Geçirildi

Balıkesir'de asayiş ve trafik huzur uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı, 21 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 108 ekip ve 321 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Çalışmalarda 1769 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Hırsızlık, tehdit-hakaret, basit yaralama, yoklama kaçağı ve çekle ilgili karşılıksız işlem suçlarından aranan 5 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 21 sentetik ecza ve ruhsatsız iki tüfek ele geçirildi.

Kentteki 265 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan ve metruk bina denetlenirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik kontrollerinde 905 araç kontrol edildi, 94 sürücüye idari para cezası uygulanırken 21 araç trafikten men edildi.