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Balıkesir'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 4 kişi yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 85 gram sentetik uyuşturucu, 54 sentetik hap, hassas terazi, 122 tabanca fişeği, tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 600 lira, çeyrek altın, 6 cep telefonu ve çalıntı olduğu belirlenen tost makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler S.K, E.Ş, H.D. ve A.A, gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan diğer zanlı E.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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