Balıkesir'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 85 gram sentetik uyuşturucu, 54 sentetik hap, hassas terazi, 122 tabanca fişeği, tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 600 lira, çeyrek altın, 6 cep telefonu ve çalıntı olduğu belirlenen tost makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler S.K, E.Ş, H.D. ve A.A, gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan diğer zanlı E.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.