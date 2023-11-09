Balıkesir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Edremit Jandarma Asayiş ekipleri, hakkında 12 yıl 5 ay 27 gün "Hırsızlık" suçlarından hapis cezası bulunan şahsı saklandığı kulübede şafak operasyonuyla yakaladı.

Edremit Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Edremit ilçesi Avcılar mahallesi kırsalında bulunan zeytin tarlasında bulunan kulübeler de saklandığı tespit edilen ve hakkında 12 yıl 5 ay 27 gün "Hırsızlık" suçlarından hapis cezası bulunan R. E isimli şahıs şafak operasyonu ile saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli R.E. sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR