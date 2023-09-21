Balıkesir'de Hayalet Ağ Temizliği Projesi Devam Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ÇOMÜ Rektörlüğü arasında yürütülen 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi kapsamında Edremit'te denizden 8 metre uzunluğunda pasavella gemi merdiveni çıkarıldı. Proje ile denizel ekosisteme ve içindeki canlılara zarar veren hayalet ağların temizliği hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ÇOMÜ Rektörlüğü arasında 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi kapsamında süren çalışmalarda, Edremit'te denizden 8 metre uzunluğunda pasavella gemi merdiveni çıkarıldı.

Balıkesir geneli Güney Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında çalışmalarını sürdüren 'Hayalet Ağ' ekibi, Edremit'inn Altınoluk kıyı şeridindeki çalışmada, büyük şaşkınlık yaşadılar. Ekipler, 8 metrelik pasavella gemi merdivenini denizden çıkardılar.

Yaklaşık 40 metre derinliğe kadar dalış yapan ekip, temmuz ayından bu yana 5 bin metrekare gırgır ağı, 1 trol ağı ve 100 metre uzatma ağını denizden çıkardı. Proje ile denizel ekosisteme ve içindeki canlılara ciddi zararlar veren bu hayalet ağların temizliğiyle iskorpit, eşkina, sargos, karagöz, izmarit, mezgit, çırçır, ıstakoz, yengeç ve mercanların yok olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Zaman zaman ağların dışında ekip, değişik bu tarz atıkları da denizden çıkartırken, 3 yıl sürecek proje kapsamında ekibin çalışmalarının Balıkesir sahillerinde aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. - BALIKESİR