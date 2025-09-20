Haberler

Balıkesir'de Hakkında 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 1 ay 52 gün hapis cezası bulunan H.A, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında toplam 26 yıl 1 ay 52 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, farklı suçlardan hapis cezası bulunan H.A'nın Altınoluk Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, H.A'yı operasyonla yakaladı.

Toplamda 26 yıl 1 ay 52 gün hapis cezası bulunan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

