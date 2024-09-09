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Balıkesir'de hafif ticari araçla kamyon çarpışması: 6 yaralı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mustafa Gürbüz (55) idaresindeki 10 AFS 301 plakalı hafif ticari araç, Büyükdere Kavşağı'nda Ziya İlvan yönetimindeki 10 AOC 015 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, Gürbüz ile aynı araçtaki Rabia Adıgüzel (29), Yusuf Adıgüzel (9), Yunus Emre Adıgüzel (10), Aleyna Gürbüz (16) ve Öznur Sezen (17) yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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