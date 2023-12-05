Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

5 Aralık 2023 00:07 Son Güncelleme: 00:08 Abone Ol

Balıkesir'de bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya olan Şaziye Öztoprak'a çarptı. Öztoprak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.