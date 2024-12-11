Balıkesir'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.D. idaresindeki 06 BJH 899 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle zeminin kayganlaştığı Ülkü Yolu'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi.

Sürücü H.D. ve aynı araçtaki E.K'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne H.D. ve E.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.