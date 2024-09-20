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Balıkesir'de Gürültü Çıkaran Araçlara Denetim

Balıkesir'de Gürültü Çıkaran Araçlara Denetim
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Balıkesir'de polis, gürültü çıkaran araçlar üzerinde denetim yaparak toplam 165 sürücüye para cezası uyguladı. Denetimlerde 403 araç kontrol edildi ve birçok sürücü çeşitli ihlaller nedeniyle trafikten men edildi.

Balıkesir'de polis tarafından "gürültü çıkaran araçlara" yönelik yapılan denetimde, ihlalleri görülen sürücülere idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 ekipte 42 personelle, gürültü çıkaran araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 326 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 77 araç olmak üzere toplama 403 araç denetlendi.

Kontroller sonucu 10 sürücüye gürültü çıkaran araç kullanmaktan, 2 araca abart egzozdan, 20 araca yüksek sesten ceza uygulandı.

Ayrıca, 38 sürücüye kask kullanmamaktan, 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 7 araca sigorta yaptırmamaktan, 8 sürücüye yetersiz ehliyetten, 9 araç sahibine fenni muayenesiz araç kullanmaktan ve 59 sürücüye muhtelif diğer maddelerden olmak üzere toplam 165 sürücüye idari para cezası kesildi.

Uygulamalarda 28 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

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