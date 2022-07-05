Balıkesir'de 'Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde' toplantısı gerçekleştirildi

Balıkesir'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan ile kurum müdürleri katıldı.

Ali Tatlı, kentteki meslek liselerinin eğitime ve üretime katkılarının anlatıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan birey olmalarını hedeflediklerini söyledi.

İmzalanan protokol çerçevesinde ekiplerin sahada çalışmaya başladıklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Biz de kentteki 5 okulumuzda Tarım ve Orman İl Müdürümüzle saha ziyaretlerimizi yaptık. Tarım uygulaması yapan okullarımızda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizce hem yerinde denetimler yapılacak hem de okullarda eğitim verilecek. Bundan sonraki süreçte tarım uygulayan okullarımız diğer okullarımız için de iklim ve değişikliği ile su ve toprağın kullanımıyla alakalı öncülük edecekler."

Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan da tarımsal anlamda sadece üretmenin verimli üretmenin önemine vurgu yaptı.

Okullarda yapılan tarımsal üretimlerin aynı zamanda uygulamalı eğitim katkı sağladığını dile getiren Alkan, "Gençlerimizi orada hem eğitirken uygulamalı olarak da nasıl yapılacağını göstermek çok önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Çelik ile Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç, okullarındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.