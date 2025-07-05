Balıkesir'de Gece Alkol Satışı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Balıkesir'de asayiş ekipleri, gece saatlerinde otomobille kamuya açık alanlarda alkol satışı yapan bir kişiyi suçüstü yakalayarak çok miktarda içki ele geçirdi. Şüpheliye 1 milyon 205 bin 296 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir'de gece saatlerinde otomobille kamuya açık alanlarda alkol satışı yapan bir kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin gece saatlerinde otomobille kamuya açık alanlarda alkol satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Otomobilde yapılan aramalarda çok miktarda içki ele geçirildi.

Şüpheliye ayrıca 1 milyon 205 bin 296 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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