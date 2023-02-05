Balıkesir'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor Güncel Haberler Balıkesir'in Ayvalık ve Erdek ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir'in Ayvalık ve Erdek ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ayvalık'ta, akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, Altınova Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısının yerinden koparak bir aracın üzerine düşmesine neden oldu. Araçta hasar oluşurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlatarak, çatı parçalarını olay yerinden kaldırdı. Enerji nakil hatlarında kopukluklar nedeniyle bölgelerde bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Erdek'e bağlı Halitpaşa Mahallesi 8. Sokak'taki bir evin balkon duvarı da fırtına nedeniyle yerinden koptu. Parçalar halinde 34 FG 0751 plakalı otomobilin üzerine devrilen duvar, araçta büyük hasar oluşturdu. Kaynak: AA / Güncel Balıkesir Fırtına Güncel Haberler

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