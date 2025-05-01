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Balıkesir'de Firari Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı

Balıkesir'de Firari Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı
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Balıkesir'de uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.G. ve 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.A, saklandıkları evde ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari S.G. ile 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlüler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

S.G. ve İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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