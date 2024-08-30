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Balıkesir'de firari hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapse mahkum edilen M.Ç'nin, Uşak'tan Sındırgı'ya gelerek saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kişinin gizlenmesine yardım ettiği öne sürülen U.S. ve İ.Y'yi takibe aldı.

Polis, firari M.Ç. ile bu kişilerin buluşma yeri Cüneyt Vadisi'ne operasyon düzenledi. Söz konusu 3 kişi, ormanlık alanda yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Firari M.Ç, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şüpheliler U.S. ve İ.Y. hakkında ise "tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım etme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sındırgı 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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