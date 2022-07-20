Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ahmet B'nin, ilçede bir adreste saklandığını belirleyen ekipler harekete geçti.

Örgüte ait şirketlerde hissesi olduğu, FETÖ'yle bağlantısı nedeniyle kapatılan bir dernekte üyeliği bulunduğu tespit edilen hükümlü, Altınoluk Mahallesi'ndeki bir evde polis ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Hisarcık Edremit Güncel Haberler

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