Balıkesir'de FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 3 Gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar yaptı.
Operasyonlarda gözaltına alınan M.T, Ş.K ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.