Balıkesir'de FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'ye üye olmaktan hakkında hapis cezası kararı bulunan şahıs, saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'ye üye olmaktan hakkında hapis cezası kararı bulunan şahıs, saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen Hasan Ö.'nün (60) ilçede gizlendiğini tespit etti. Polisin takibe aldığı şahıs, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BALIKESİR