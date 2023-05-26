Balıkesir'de FETÖ üyesi tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan V.A'yı takibe alarak Akçay Mahallesi'nde yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, Edremit Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı.
Savcılık sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan V.A, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel