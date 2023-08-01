Balıkesir'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Balıkesir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K'nin adresini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla yakaladıkları hükümlüyü cezaevine teslim etti.