Balıkesir'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
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Balıkesir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K'nin adresini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla yakaladıkları hükümlüyü cezaevine teslim etti.
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K'nin adresini belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla yakaladıkları hükümlüyü cezaevine teslim etti.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel